В Челябинске подростка избили возле школы на глазах у десятков детей

В Челябинске произошло жестокое нападение на 15-летнего подростка, сообщил портал 74.ru. По словам матери пострадавшего, ее сына 29 января после уроков в школе группа одноклассников и других подростков силой отвела в ближайший сквер в микрорайоне Чурилово. Там двое из них начали избивать мальчика.

Инцидент попал на камеры наблюдения. На записи видно, что нападение произошло недалеко от школьных ворот. При этом мимо проходили другие дети, но никто не вмешался.

Один из присутствовавших подростков снимал происходящее на телефон. Как утверждает мать, нападавшие не объясняли причин агрессии, а в конце один из них угрожал ее сыну ножом, заставив встать на колени и просить прощения.

Домой школьник вернулся с явными следами побоев. На следующее утро у него заплыли глаза и половина лица. Медики диагностировали ушибы головы, множественные гематомы и ссадины.

Позже выяснилось, что во время нападения подростку брызнули в лицо перцовым баллончиком. После осмотра у невролога семье рекомендовали пройти дополнительное обследование глазного дна.

Часть нападавших была знакома потерпевшему. По информации регионального управления МВД, личность одного из основных подозреваемых, 17-летнего студента, уже установлена. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Новокузнецка подростка жестоко избили в туалете из-за цвета волос.