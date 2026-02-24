Напарник Винни Пуха в Яхроме: черный поросенок устроил переполох на улицах города

Незваный гость вел себя спокойно и не выказывал агрессии, чем моментально привлек внимание прохожих и водителей. «Хвостатый беглец» бодро бегал по обочине, с любопытством нюхал снег и позировал для фотокамер. Некоторые горожане даже пытались угостить его едой, но поросенок предпочитал держать дистанцию.

Фермер Алексей Дмитриев предостерегает от самостоятельных попыток поймать сбежавшую свинью. По его словам, животные могут быть пугливыми, а взрослые особи — опасными при попытке удержать силой. Лучше всего немедленно сообщить о находке в полицию или ветеринарную службу, указав точное местоположение. Также можно опросить соседей — часто животные убегают с близлежащих подворий, и хозяева уже активно их ищут.

