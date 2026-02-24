Ранняя атака пыльцы: аллергиков Подмосковья предупредили о начале сезона до прихода весны

Жителям Наро-Фоминского округа, страдающим от сезонной аллергии, стоит подготовиться к испытаниям раньше срока. Об этом сообщает REGIONS.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году поллиноз в Центральной России стартует уже в середине марта. Этому способствовала снежная зима и резкое потепление, создавшее «парниковый эффект» для быстрого пробуждения деревьев.

График «цветочной атаки»:

Середина марта: ольха и лещина (первые вестники аллергии);

Апрель: береза (самый агрессивный аллерген региона);

Май: дуб и другие широколиственные деревья.

Пыльца этих растений считается крайне летучей и агрессивной, вызывая у чувствительных людей сильный отек слизистых, заложенность носа и слезотечение. Врач-аллерголог Нина Голуб напоминает: привычка «переждать» симптомы или принимать препараты без назначения может привести к развитию астмы. При первых признаках реакции необходимо обратиться к специалисту для постановки точного диагноза и подбора терапии.

Специалисты рекомендуют аллергикам начинать прием назначенных препаратов за две недели до предполагаемого начала цветения, а также использовать приложения для мониторинга концентрации пыльцы в воздухе.

Ранее жителей Московской области предупредили о включении громкоговорителей 4 марта.