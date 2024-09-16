Пьяный мужчина с размаху ударил школьницу кулаком по голове в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина со всей силы ударил девятилетнюю девочку кулаком в одном из магазинов. Об этом E1.RU рассказал отец ребенка.

Инцидент случился 16 сентября в магазине «Магнит» на Шишимской, 10. По информации от отца девочки, пьяный неадекват с размаху ударил его дочь девяти лет прямо по голове. При этом причины остаются непонятными. Судя по камерам, покупатель сделал это просто так.

На место вызвали полицию и скорую помощь, вместе с ребенком уехала его мама.

«Ребенок отлетел, упал. Потом она встала и побежала, а он — за ней побежал. Ко мне дети прибежали, сказали, что вот такая ситуация. Я выбежал, догнал его, схватил, сразу вызвал полицию, скорую. Я остался с этим мужчиной, его держал. Рядом проходил сотрудник Росгвардии. Он сказал то, что обыск проведет у него, документы посмотрит. Какие-то документы нашли с именем, фамилией, адресом», — рассказал отец пострадавшей.

У ребенка подозрение на сотрясение мозга. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что приняли заявление.

Ранее сообщалось, что появились подробности серьезного ДТП в Москве, где погиб ребенок.