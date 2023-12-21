Напавшим на безрукого ветерана СВО в Санкт-Петербурге предъявили обвинение

Информацию о предъявлении обвинения мужчинам подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Двум петербуржцам вменяют статью о хулиганстве, совершенном группой лиц. Правоохранители изучили записи с уличных камер наблюдения, осмотрели машину подозреваемых, а также провели обыски на их работах и в квартирах.

Напомним, по предварительной информации, 40-летний ветеран СВО с супругой гуляли по улицам Санкт-Петербурга, но наткнулись на тротуаре на незнакомцев. Они припарковали машину так, что было не пройти. Тогда ветеран сделал замечание двум мужчинам, на что те ответили в грубой форме и набросились на прохожего. Было нанесено не менее 10 ударов, в том числе и по месту ампутации руки.

Агрессоров задержали на месте, сейчас их держат под стражей по соответствующему обвинению.