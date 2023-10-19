Напиши себе письмо в будущее: какие праздники отмечают 19 октября

Сегодня, 19 октября, отмечают День написания письма в будущее, Всероссийский день лицеиста и Международный день кредитных союзов. Подробности — в нашем материале.

День написания письма в будущее

Каждый год 19 октября отмечается День написания письма в будущее. Оставлять послания будущему себе начали в середине прошлого века.

В этот день принято писать себе небольшую заметку. Обычно в ней пишут пожелания, выражают надежды и задают вопросы, на которые мы ответим себе спустя много лет.

День лицеиста

Также сегодня празднуется Всероссийский день лицеиста. Исторически лицеи были важные образовательными учреждениями для нашей страны. В прошлом лицейское образование считалось равным университетскому.

Фото: [ biblio-globus.livejournal.com ]

Дата для празднования выбрана не просто так. Именно 19 октября 1811 года был открыт знаменитый Императорский Царскосельский лицей.

День кредитных союзов

Еще один интересный праздник отмечают каждый третий четверг октября — Международный день кредитных союзов. Его придумали в середине прошлого века — в 1948 году.

Фото: [ freepik.com ]

Кредитные союзы — это организации финансовой помощи. В них объединяются большие группы людей, которые делают взносы, а после выдают друг другу беспроцентные кредиты.

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