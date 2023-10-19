Напиши себе письмо в будущее: какие праздники отмечают 19 октября
Фото: [freepik.com]
Сегодня, 19 октября, отмечают День написания письма в будущее, Всероссийский день лицеиста и Международный день кредитных союзов. Подробности — в нашем материале.
День написания письма в будущее
Каждый год 19 октября отмечается День написания письма в будущее. Оставлять послания будущему себе начали в середине прошлого века.
В этот день принято писать себе небольшую заметку. Обычно в ней пишут пожелания, выражают надежды и задают вопросы, на которые мы ответим себе спустя много лет.
День лицеиста
Также сегодня празднуется Всероссийский день лицеиста. Исторически лицеи были важные образовательными учреждениями для нашей страны. В прошлом лицейское образование считалось равным университетскому.
Фото: [biblio-globus.livejournal.com]
Дата для празднования выбрана не просто так. Именно 19 октября 1811 года был открыт знаменитый Императорский Царскосельский лицей.
День кредитных союзов
Еще один интересный праздник отмечают каждый третий четверг октября — Международный день кредитных союзов. Его придумали в середине прошлого века — в 1948 году.
Фото: [freepik.com]
Кредитные союзы — это организации финансовой помощи. В них объединяются большие группы людей, которые делают взносы, а после выдают друг другу беспроцентные кредиты.
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