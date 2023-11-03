«Напряженное отношение»: россиянам задерживают визы в Китай из-за прошлых поездок в Турцию

Российские туристы сталкиваются с длительными проверками при подаче документов на китайскую визу. Об этом нам сообщил эксперт по туризму и путешественник Алексей Балясников.

По его словам, в некоторых случаях срок проверок увеличивается до двух месяцев.

«Задержали мой паспорт в консульстве, где должны вклеить однократную туристическую визу. Планировал поездку на начало ноября, но, как и многие другие, не получил визу вовремя. У Китая напряженное отношение к турецким поездкам», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам путешественника, визовые агенты выяснили, что срок проверок чаще всего увеличивается у граждан, которые ранее ездили в Турцию.

«В самом консульстве не объясняют причин, почему так. Методом исключения, просмотрев кейсы с задержками проверок, установили, что в основном задерживают тех, кто в прошлом был в Турции», — пояснил Балясников.

Версия о том, что проверки задерживаются из-за поездок россиян в Турцию, подтверждается на практике: после отправки объяснительной о целях пребывания в Турции, ход обработки документов ускоряется.

«Чтобы получить визу, в объяснительной россиянам приходится рассказать, почему они были в Турции, приложить маршруты по стране, а также данные об оплате билетов и мест в отеле. И все это на фоне недавних новостей об упрощении визового режима между Россией и КНР», — отметил собеседник.

Ранее Китай разрешил российским туристам получать визы без прохождения биометрии.