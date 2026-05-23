Нарастила ресницы значит простушка: стилист жестко разнес главные бьюти привычки россиянок

Известный эксперт моды Влад Лисовец призвал девушек отказаться от скромности при создании вечерних образов. Стилист рекомендует сделать ставку на максимальный размер украшений в прическе, пишет Газета.ру.

Крупный масштаб для вечерних выходов

Российский эксперт индустрии моды и стилист Владислав Лисовец выделил ключевое направление в выборе украшений для создания актуальных женских образов. В своем официальном Telegram-канале специалист порекомендовал модницам обратить пристальное внимание на гипертрофированно крупные элементы декора. По заверению Лисовца, массивные и объемные заколки или ободки гарантируют повышенное внимание окружающих на любом светском или вечернем мероприятии, помогая выделиться из толпы.

Модные стрижки и курс на естественность

Ранее Владислав Лисовец уже давал детальные рекомендации относительно актуального стайлинга и причесок. Он настоятельно советовал уходить от жестких статичных укладок в сторону визуальной легкости, воздушности и контролируемой небрежности прядей. Среди наиболее выигрышных и трендовых стрижек эксперт выделил рваный каскад, классическое каре, а также текстурированные шегги и маллет, которые подчеркивают естественную структуру волос.

Главные антитренды и признаки провинциального стиля

Помимо парикмахерских трендов, стилист жестко обозначил бьюти-привычки, которые мгновенно лишают образ благородства и превращают девушку в провинциалку. К числу главных маркеров безвкусицы Лисовец отнес наращенные или накладные ресницы, слишком плотно нарисованные брови и скорректированные филлерами губы. Критике подверглась и манера сдвигать солнцезащитные очки на кончик носа ради создания мнимого шика.

Для сохранения стильного внешнего вида эксперт советует раз и навсегда исключить из гардероба приталенные джинсовые куртки, высокие бейсболки и наручные часы, обильно декорированные стразами. Вся эта атрибутика, по мнению Лисовца, выглядит дешево и существенно упрощает общую визуальную подачу.