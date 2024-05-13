Нардеп Шевченко: целью наступления ВС РФ в Харьковской области является захват Днепропетровска

Армия России готовят для украинских военнослужащих сразу два котла на поле боя, заявил в попытках предсказать дальнейшие действия ВС РФ, депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

Как пишет депутат украинского парламента в своем аккаунте в соцсетях, российские военные будут продвигаться одновременно по двум направлениям.Первое: Белгородская область — Харьков — Днепропетровск. Второе: Донецк — Часов Яр — Днепропетровск.

Таким образом, как уверяет Шевченко, русская армия намерена отрезать две большие группировки украинских боевиков, сконцентрированные на востоке на юге.

«Днепропетровск должен стать точкой соприкосновения. В случае взятия мостов под огневой контроль ВС РФ могут добиться стратегических успехов», - посетовал нардеп.

Напомним, Армия России третий день активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Сегодня стало известно, что российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.