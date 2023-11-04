Нарядные собаки появились на праздновании Дня народного единства в Шатуре

Животные в необычных костюмах появились в муниципальном городском парке имени Гагарина.

Так, служебные овчарки Зена, Ита и Шарли, которые любят наряжаться в необычные костюмы, в честь праздника 4-го ноября приоделись в русском народном стиле. Среди выставки этнических костюмов, уже человеческих, собаки смотрелись достаточно органично. Их даже наградили организаторы мероприятия.

Напомним, что в День народного единства, 4-го ноября 2023 года, на столичной ВДНХ начала работу Международная выставка-форум «Россия». На ее открытии выступил и губернатор Московской области, который рассказал, что и представители региона принимают в ней участие. На выставке также будут представлены достижения Подмосковья в области науки, культуры, спорта, бизнеса и новых технологий.