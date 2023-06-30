Нарколог Исаев назвал способы спасения жителей РФ от алкоголизма

Депутаты нижней палаты парламента ведут обсуждение возможности полного запрета продажи алкогольных напитков в ресторанах и кафе, которые находятся в жилых домах. По словам нарколога Руслана Исаева, инициатива является полезной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что задача данной инициативы состоит в том, чтобы отделить общепит от наливаек.

Медик добавил, что пункт отсутствия выходов из таких заведений на детские площадки и внутрь домов в данном случае видится логичным.