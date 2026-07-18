Нарколог сказал, что происходит с психикой, когда вы пытаетесь «забыться» с помощью алкоголя

Замглавного врача клиники «АлкоМед» Рафаэль Хакимзанов в беседе с « Лентой.ру » предупредил о тяжелых последствиях регулярного употребления алкоголя для психики. По его словам, спиртное нарушает баланс нейромедиаторов и способно спровоцировать депрессию или усилить ее, вызывая тревожность, навязчивые мысли, панические атаки и необъяснимые страхи.

Человек попадает в порочный круг: чем больше пьет, тем хуже ему становится, и тем сильнее тянет выпить снова. Самым тяжелым последствием врач назвал алкогольные психозы — состояние с изменением восприятия, помрачением сознания, галлюцинациями, бредом и паранойей. Кроме того, систематическое употребление спиртного приводит к деградации личности, меняет характер и моральные ориентиры.