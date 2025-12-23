Нарколог сорвал покровы: почему люди спиваются не так, как мы думали

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в интервью прокомментировал риски, связанные с употреблением алкоголя в период новогодних праздников. Эксперт заявил, что формирование алкогольной зависимости с нуля за 10-12 дней каникул является невозможным, так как это хроническое заболевание развивается постепенно. Об этом он побеседовал с aif.ru.

При этом нарколог предупредил об основной опасности праздничного периода — риске ухода в запой. По его словам, классический запой выглядит как ежедневное употребление алкоголя в течение полутора-двух недель, что характерно для поведения многих людей во время длительных новогодних праздников.

Исаев отметил, что в состоянии запоя человеку крайне сложно самостоятельно прекратить употребление спиртного. Именно по этой причине пик обращений за наркологической помощью традиционно приходится на период в течение одной-двух недель после окончания новогодних праздников.

