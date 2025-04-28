Наро-Фоминск и Фошань: диалог культур и укрепление дружбы

Наро-Фоминск с теплотой и радушием принял делегацию из города-побратима Фошань, расположенного в Китайской Народной Республике.

В преддверии знаменательной даты – 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Наро-Фоминск стал принимающей стороной для гостей из Фошаня. В соответствии с многолетней традицией, делегацию приветствовали хлебом-солью – символом искреннего гостеприимства и открытости.

«Связи, основанные на дружбе, между Наро-Фоминском и Фошанем, как и отношения между Россией и Китаем в целом, имеют глубокие исторические корни, уходящие в прошлое. В нынешних условиях, когда международная обстановка требует солидарности и взаимопонимания, укрепление дружбы между нашими народами становится особенно важным», – подчеркнул Евгений Николаевич Клюшкин, начальник Территориального управления Наро-Фоминск, характеризуя суть этого события.

В ходе визита китайские гости посетили Наро-Фоминскую картинную галерею, где познакомились с работами местных художников. Они также оценили творческие достижения старшего поколения, участников программы «Активное долголетие», изучающих основы живописи в фойе Дворца культуры «Звезда». Участники делегации собственноручно нанесли иероглифы на каждый рисунок художников «золотого поколения», оставив послание: «Дружба на век». Особое впечатление на китайских побратимов произвели детские рисунки, посвященные Китаю, созданные маленькими жителями Наро-Фоминска.

Культурная программа продолжилась в ЦДК «Звезда». Творческие коллективы представили китайские песни и танцы, что стало ярким выражением уважения к культуре КНР.

В заключение встречи состоялся обмен памятными сувенирами, символизирующими дальнейшее укрепление дружбы и развитие сотрудничества между городами. Совместное фото запечатлело атмосферу тепла и взаимопонимания, царившую во время встречи.

Безусловно, этот визит станет важным шагом на пути к дальнейшему развитию и углублению дружественных связей не только между Наро-Фоминском и Фошанем, но и между Россией и Китаем в целом.