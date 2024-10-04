Наро-Фоминск и Московский областной союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение

Администрация Наро-Фоминского округа совместно с Московским областным союзом промышленников и предпринимателей (МОСПП) будут развивать муниципалитет по направлениям бизнеса, промышленности инвестиций и экономики в целом. Это предполагает новое соглашение, которое стороны заключили 2 октября.

Администрация Наро-Фоминска и МОСПП вместе будут работать над развитием ряда проектов, которые в перспективе помогут предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в округе и регионе. В рамках соглашения предпримут шаги, которые будут способствовать экономическому росту. Все это вкупе улучшит жизнь и благополучие жителей муниципалитета.