Наро-Фоминск поучаствовал в Международном фестивале «Венок дружбы» в Бобруйске

Город Бобруйск и подмосковный Наро-Фоминск продолжают поддерживать культурные и партнерские связи. Округ выступил на Международном фестивале «Венок дружбы» на белорусской земле, продемонстрировав яркое народное творчество.

Город-побратим Бобруйск отметил 637-летие и ярко отпраздновал эту дату фестивалем народного творчества «Венок дружбы». От округа на событие приехали артисты концертного коллектива «Песен-Град» ЦДК «Звезда» и сетевой группы «Московского Губернского колледжа искусств». Участники продемонстрировали свой талант и удивили запоминающимися номерами.

«Венок дружбы» включил в себя международные выступления, экскурсии, мастер-классы, а также позволил участникам обменяться творческим опытом и завязать общение в неформальной обстановке.

Каждая прибывшая в Бобруйск делегация сказала теплые пожелания. Не остался в стороне и Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, прибывший на мероприятие вместе с председателем Совета депутатов Геннадием Пензовым. Они поучаствовали в торжественном приеме делегаций и возложении цветов на фестивале.

«Мы видим, как динамично развивается Бобруйск, благоустраивается и строится. Рады за наших друзей и гордимся, что уже многие годы взаимодействуем, дружим, обмениваемся делегациями и поздравляем друг друга с праздниками. Спасибо за радушный прием председателю Бобруйского горисполкома Игорю Киселю. Процветания городу и добра его жителям», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Традиционно делегации обменялись подарками и сувенирами из родных краев, которые будут напоминать о крепкой культурной связи и прошедшем мероприятии.