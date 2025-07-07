Наро-Фоминск принимает агрономов со всей России: Уроки выращивания ягод в туннелях

Представители сельскохозяйственных предприятий из разных регионов России съехались в Наро-Фоминске, чтобы обменяться опытом и узнать о мерах государственной поддержки.

В качестве площадки для всероссийского семинара «Выращивание ягод в туннелях» было выбрано современное хозяйство, показавшее на практике, как можно сделать производство ягод прибыльным делом.

С приветственным словом перед участниками, собравшимися в Наро-Фоминске (представители 72 хозяйств), выступил первый заместитель главы округа Виталий Ширшов. Он подчеркнул успехи предприятия и рассказал о взаимодействии бизнеса и власти, опираясь на опыт Московской области.

Строительство первых теплиц началось в Подмосковье еще в 2020 году. Важным этапом развития стало заключение соглашения с губернатором Андреем Воробьевым на инвестиционном форуме «ПМЭФ-2021», которое позволило реализовать второй этап проекта.

Глава округа Роман Шамнэ на начальном этапе оказал компании всестороннюю поддержку, что способствовало ее укреплению на рынке и расширению масштабов деятельности.

«Мы будем и впредь прилагать все усилия для поддержки подобных инициатив, которые приносят пользу округу: это и увеличение налоговых поступлений, и создание новых рабочих мест», – заявил Виталий Ширшов.

Сегодня предприятие демонстрирует впечатляющие результаты:

площадь теплиц увеличилась с 10 до 21 гектара,

объем производства вырос с 74 до 269 тонн ягод ежегодно,

к 2025 году планируется собрать более 450 тонн продукции,

для строительства используются только отечественные материалы.