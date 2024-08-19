Наро-Фоминск присоединился к проекту по созданию Сада камней Памяти и Славы
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
Наро-Фоминск присоединился к проекту по созданию Сада камней Памяти и Славы, приуроченному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для города воинской славы реализация подобного проекта имеет особенное значение. Торжественная церемония передачи камня состоялась в пятницу, 16 августа, в наро-фоминском парке «Победа». Камень отправят в г.о. Подольск.
«Все меньше становится ветеранов, все дальше от нас Великая Отечественная война. Память со временем ослабевает, даже существенное забывается. Забыть беспримерный подвиг наших предков, наши невосполнимые жертвы во имя победы над фашизмом – значит предать память о мужестве и подвиге тех, кто подарил нам возможность жить ценою своей жизни», — отметили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
В подольском дворе устанавливают исполинские камни, которые привозят в округ из городов-героев и городов воинской славы. Они символизируют силу народа, который победил фашизм в годы Великой Отечественной войны. На каждый камень нанесут QR-код. При наведении телефона пользователь узнает об истории ВОВ.
Сад камней — уникальный проект. На территории мемориала не будет Вечного огня и памятников. Автором выступил Виктор Макаров. Проект намерены реализовать к 2025 году. В настоящее время уже установлено 54 объекта.
«Сегодня наш городской округ в знак поддержки данного проекта передал в «Сад камней» частицу своей истории из самого сердца города воинской славы Наро-Фоминска. В Великую Отечественную войну Наро-Фоминск стал неприступной твердыней на пути гитлеровских полчищ, рвавшихся к столице, той самой крепостью, которая не пропустила фашистов к Москве, крошечная речка Нара стала тем самым «Рубежом Обороны», преодолеть который фашисты так и не смогли. Прикоснувшись к камню рукой, Вы незримо ощутите связь с Наро-Фоминской землей и ее славным и богатым прошлым. Камни зародились на Земле вместе с ее сотворением, поэтому они являются природным аккумулятором памяти нашей планеты», — сказал Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского г.о. Геннадий Пензов.