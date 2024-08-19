Наро-Фоминск присоединился к проекту по созданию Сада камней Памяти и Славы

Для города воинской славы реализация подобного проекта имеет особенное значение. Торжественная церемония передачи камня состоялась в пятницу, 16 августа, в наро-фоминском парке «Победа». Камень отправят в г.о. Подольск.

«Все меньше становится ветеранов, все дальше от нас Великая Отечественная война. Память со временем ослабевает, даже существенное забывается. Забыть беспримерный подвиг наших предков, наши невосполнимые жертвы во имя победы над фашизмом – значит предать память о мужестве и подвиге тех, кто подарил нам возможность жить ценою своей жизни», — отметили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

В подольском дворе устанавливают исполинские камни, которые привозят в округ из городов-героев и городов воинской славы. Они символизируют силу народа, который победил фашизм в годы Великой Отечественной войны. На каждый камень нанесут QR-код. При наведении телефона пользователь узнает об истории ВОВ.

Сад камней — уникальный проект. На территории мемориала не будет Вечного огня и памятников. Автором выступил Виктор Макаров. Проект намерены реализовать к 2025 году. В настоящее время уже установлено 54 объекта.