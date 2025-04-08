Наро-Фоминск стал местом проведения Первенства Московской области по грэпплингу и грэпплингу-ги

Наро-Фоминск вновь стал центром спортивной жизни Московской области, принимая Первенство и Чемпионат по грэпплингу и грэпплингу-ги. Эти соревнования уже прочно вошли в спортивный календарь городского округа.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

В течение двух дней, на трех борцовских коврах КСК «Нара», развернулись десятки напряженных поединков. Участниками стали как опытные спортсмены, так и юные борцы, стремящиеся к победе. Среди приехавших из Домодедово был Дима Козубовский, занимающийся грэпплингом почти четыре года и настроенный на победу в нынешнем Первенстве.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

Приехать в Наро-Фоминск, чтобы сразиться за звание лучших, собралось около 300 спортсменов из всех муниципалитетов Московской области. Представители Наро-Фоминского городского округа, продемонстрировали высокий уровень мастерства, заняв призовые места во всех весовых категориях.

Соревнования, включая отборочные, важны для развития спортивных навыков и повышения мотивации.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

В Наро-Фоминске это понимают и создают максимально комфортные условия для участников, тренеров и судей, обеспечивая все необходимые ресурсы и атмосферу для успешного проведения мероприятий.

Фото: [ пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. ]

Развитие грэпплинга и грэпплинга-ги находится под личным контролем Главы округа и президента Всероссийской федерации грэпплинга Романа Шамнэ.

По результатам двухдневных соревнований, включая дисциплину грэпплинг-ги, будет сформирована сборная Московской области для участия в турнире Центрального федерального округа в Орле в мае этого года.