Наро-фоминская деревня Таширово станет «Населенным пунктом воинской доблести»

На территории Наро-Фоминска проводились боевые действия во времена ВОВ, что затронуло также Таширово. В связи с этим деревне хотят дать почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Вопрос о присвоении звания решают представители муниципалитета вместе с историком-краеведом Владимиром Мельником и Советом депутатов округа. Это бы позволило увековечить память павших бойцов, жертва и подвиг которых помогли установить мирное небо над головой.

Историки напоминают, что Ташировское направление в Наро-Фоминске было одним из самых ключевых в битве за Москву. Силами воинов 222 стрелковой дивизии 33 армии удалось не пустить фашистов в столицу Родины.

Тогда командование осуществлял генерал Михаил Ефремов, легенда этой миссии, которая прошла 1-3 декабря 1941 года. Потери составили 5319 бойцов и командиров. Семь Орденов Ленина вручили именно за бои на Ташировском направлении. Всего этой награды удостоились 16 военных и командиров 33 армии.