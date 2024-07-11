Наро-Фоминский колледж ВГУЮ впервые выпустил специалистов

В среду, 10 июля, состоялся первый выпуск юристов, которые получили образование в Наро-Фоминском колледже при Всероссийском Государственном университете юстиции.

Дипломы о квалификации специалистов в области юриспруденции и права вручили в торжественной обстановке шестидесяти выпускникам. Четырнадцать человек получили диплом с отличием. Мероприятие провели в концертном зале хореографической школы имени Ирины Зайцевой. Молодые юристы получили образование по двум направлениям: «Право и судебное администрирование» и «Право и организация социального обеспечения».

Глава городского округа Роман Шамнэ в видеообращении поздравил выпускников. В торжественной церемонии вручения дипломов приняли участие гости из государственной думы, сотрудники администрации Наро-Фоминского городского округа, представители молодежного центра и преподаватели колледжа. Выпускники в знак благодарности за организованное мероприятие подготовили театральный этюд. В центре выступления фигурировал студенческий поезд, который символизировал поездку в новый этап взрослой жизни.

Теперь выпускники колледжа намерены получить высшее юридическое образование и работать по выбранной специальности. Во время обучения они проходили практику в Наро-Фоминском городском суде, службе судебных приставов и управлении соцразвития. Некоторые студенты получили выгодные предложения о трудоустройстве.

В колледже установлен высокий проходной балл на бюджетные места, что доказывает востребованность выбранной профессии. Набор на следующий учебный год запланирован в двести человек.