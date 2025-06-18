Наро-Фоминский округ: модернизация водозаборного узла обеспечит чистую воду жителям Вереи
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
В городе Верее продолжаются масштабные работы по обновлению водозаборного узла (ВЗУ-442), расположенного на Ленинском проезде.
Ожидается, что к концу июня жители получат доступ к качественной и стабильной подаче воды благодаря внедрению современной системы водоочистки.
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
На данный момент выполнен значительный объем работ, направленных на повышение эффективности и надежности водоснабжения:
Завершены работы по возведению фундаментов и установке резервуаров, предназначенных для хранения воды.
Осуществлена сборка и установка блока станции водоподготовки, включая доставку и размещение всего необходимого оборудования.
Ведутся активные работы по обваловке баков и монтажу колодцев, обеспечивающие интеграцию нового оборудования в существующую инфраструктуру.
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
«Улучшение водоснабжения Вереи было одним из приоритетных вопросов для нас. Сегодня мы выполняем это обязательство, обеспечивая жителей одного из старейших городов Подмосковья качественной водой. Этот объект станет уже 11-м модернизированным водозабором в округе. Продолжаем последовательную работу по улучшению водоснабжения для десятков тысяч жителей! Проект реализуется по госпрограмме развития инфраструктуры при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Вместе мы делаем жизнь в округе комфортнее», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.