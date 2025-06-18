Наро-Фоминский округ: модернизация водозаборного узла обеспечит чистую воду жителям Вереи

«Улучшение водоснабжения Вереи было одним из приоритетных вопросов для нас. Сегодня мы выполняем это обязательство, обеспечивая жителей одного из старейших городов Подмосковья качественной водой. Этот объект станет уже 11-м модернизированным водозабором в округе. Продолжаем последовательную работу по улучшению водоснабжения для десятков тысяч жителей! Проект реализуется по госпрограмме развития инфраструктуры при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Вместе мы делаем жизнь в округе комфортнее», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.