Наро-Фоминский Перинатальный центр оказывает поддержку семьям военнослужащих, участвующих в СВО

Накануне глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ ознакомился с работой Наро-Фоминского Перинатального центра, который заслуженно считается одним из лучших в Московской области.

Руководитель медицинского учреждения Людмила Кещьян представила инициативу поддержки семей, чьи супруги задействованы в проведении специальной военной операции – программу «Под крылом». Этот проект – наглядное свидетельство плодотворного взаимодействия команды специалистов перинатального центра, органов местного самоуправления, благотворительного фонда «Защитники Отечества» и военных подразделений, дислоцированных в округе.

Ключевым приоритетом программы является предоставление комплексной поддержки женщинам, находящимся в состоянии беременности, родов и периода восстановления после них. В рамках поддержки предусмотрено:

Спец-канал в Telegram с возможностью получения консультаций специалистов в режиме 24/7.

Разработка индивидуальных планов ведения родов, адаптированных к потребностям каждой женщины.

Приоритетный пропуск («зеленый коридор») в приемном отделении, обеспечивающий быстрый доступ к медицинской помощи без задержек.

Данное учреждение еще раз подтверждает свой статус флагманского центра, где создана атмосфера комфорта для пациенток и внедряются инновационные, актуальные программы.