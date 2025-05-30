Наро-Фоминский Перинатальный центр оказывает поддержку семьям военнослужащих, участвующих в СВО
Фото: [Администрация Наро-Фоминского округа]
Накануне глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ ознакомился с работой Наро-Фоминского Перинатального центра, который заслуженно считается одним из лучших в Московской области.
Руководитель медицинского учреждения Людмила Кещьян представила инициативу поддержки семей, чьи супруги задействованы в проведении специальной военной операции – программу «Под крылом». Этот проект – наглядное свидетельство плодотворного взаимодействия команды специалистов перинатального центра, органов местного самоуправления, благотворительного фонда «Защитники Отечества» и военных подразделений, дислоцированных в округе.
Ключевым приоритетом программы является предоставление комплексной поддержки женщинам, находящимся в состоянии беременности, родов и периода восстановления после них. В рамках поддержки предусмотрено:
Спец-канал в Telegram с возможностью получения консультаций специалистов в режиме 24/7.
Разработка индивидуальных планов ведения родов, адаптированных к потребностям каждой женщины.
Приоритетный пропуск («зеленый коридор») в приемном отделении, обеспечивающий быстрый доступ к медицинской помощи без задержек.
Данное учреждение еще раз подтверждает свой статус флагманского центра, где создана атмосфера комфорта для пациенток и внедряются инновационные, актуальные программы.
«Для нас первостепенно – обеспечивать всеобъемлющую поддержку семьям, в которых мужья участвуют в специальной военной операции. В такой непростой период, когда супруг находится далеко от дома, женщине жизненно необходимо чувствовать уверенность в том, что она может положиться на команду опытных специалистов, готовых оказать ей заботу и профессиональную поддержку», - подчеркнул глава округа.