Наро-Фоминский ветеран ВОВ Валентина Цыганова отмечает 100-летний юбилей

Сегодня, 12 ноября, в Наро-Фоминске отмечают важное событие — день рождения Валентины Никифоровны Цыгановой, ветерана Великой Отечественной войны.

Валентина Никифоровна родилась 12 ноября 1924 года в селе Галкино, расположенном в Кондровском уезде Калужской губернии. В 2024 году она отметила свой столетний юбилей. Ее день рождения является значимым не только для самой именинницы, но и для всех, кто уважает и ценит подвиги защитников нашей страны.

Глава городского округа Роман Шамнэ решил поздравить Валентину Никифоровну с праздником. Пообщавшись с ней лично, он отметил, что в ее глазах все еще горит «искра» жизни, несмотря на солидный возраст. Валентина Никифоровна служит живым примером настоящего героизма как для современников, так и для будущих поколений.

Она прошла нелегкий, но по-своему уникальный жизненный путь, начав его с обучения в Московском авиационно-техническом училище. Вскоре его студентов, среди которых была сама Валентина Никифоровна, эвакуировали вместе с учебным заведением в Омск, где находился 81-й Тушинский авиазавод, выпускающий фронтовые бомбардировщики.

Достигнув 18-летия, она поступила в омское артиллерийско-техническое училище. Спустя полгода ей присвоили звание техника-лейтенанта. Валентина Никифоровна работала на ремонтной авиабазе недалеко от Харькова, занимаясь восстановлением авиационной техники, выведенной из строя в боях.

После демобилизации в 1946 году она вместе с мужем (офицером-политработником) часто перемещалась по различным военным объектам, связанным с разработкой ядерного потенциала страны. В 1955 году пара решила поселиться в Атепцево, где ранее обосновались родители Валентины Никифоровны, работавшие на местной бумажной фабрике.

За годы жизни она успела побывать секретарем партийной организации колхоза «Путь к коммунизму», библиотекарем, секретарем партийной организации в школе №8 Наро-Фоминска и учителем начальных классов. В 2000 году Валентина Никифоровна вышла на пенсию.

Ее столетний юбилей – не просто очередная дата в календаре. Этот день важен как для самой именинницы, так и для молодых жителей округа. Благодаря ему мы понимаем, какую цену заплатил наш народ за мирное небо над головой.