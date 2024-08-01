Наро-Фоминским школьникам вручили паспорта в здании окружной администрации

Совсем юные ребята стали еще взрослее, получив свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Четырнадцать счастливчиков поздравили члены семьи, которые также пришли на церемонию.

Процедура состоялась в среду, 31 июля, в здании администрации Наро-Фоминского городского округа. Сначала для ребят провели интересный исторический экскурс о возникновении паспорта. Затем каждому из них был вручен свой документ, удостоверяющий личность. Заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа – управляющий делами Елена Кузнецова лично вручила их.

Радостным это событие стало не только для школьников, но и для их семей, которые тоже пришли поздравить ребят. Дедушки и бабушки, мамы и папы, а также братья и сестры – они отложили все дела на потом ради того, чтобы увидеть церемонию вручения своими глазами.

Документ стал для ребят проводником во взрослую жизнь. Теперь они не дети – им предстоит долгий, извилистый, но интересный путь. А заветная красная книжечка откроет для них новые возможности. Остается только пожелать удачи и счастья в будущем и настоящем!