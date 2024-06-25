Наро-фоминской деревне Таширово присвоят звание «Населенный пункт воинской доблести»

Великая отечественная война затронула городской округ Наро-Фоминск, включая территории Таширово. В связи с этим уже неоднократно понимался вопрос о присвоении деревне статуса «Населенный пункт воинской доблести». Недавно прошла очередная встреча, где решение об этом приняли единогласно.

Предложение о наделении деревни почетным званием обсудили в ДК «Таширово». Встречу начали с минуты молчания в память о павших во времена ВОВ. Вскоре приступили к ключевому вопросу. Председатель Щербатовско-Нарского исторического общества Геннадий Подбородников и почетный гражданин Наро-Фоминского г.о. военный историк Владимир Мельников напомнили историю деревни начиная с 1615 года. Подчеркнули ключевые моменты времен ВОВ.

Ташировское направление в Наро-Фоминске было под защитой бойцов 222 стрелковой дивизии 33 армии. Их силами и отвагой удалось задержать противника, не позволив добраться до столицы. Во многом это удалось благодаря командованию известного генерала Михаила Ефремова. Сама миссия состоялась 1-3 декабря 1941 года. Воины за свои подвиги получили Ордена Ленина.

В ходе общественных обсуждений в ДК все участники единогласно поддержали присвоение Таширово статуса «Населенный пункт воинской доблести». За почетное звание выступили замглавы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова, начальник территориального управления Таширово Максим Жуков, представители общественных организаций и неравнодушные жители.

Отметим, что окончательное утверждение решения о присвоение звания пройдет в Мособлдуме.