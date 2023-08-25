«Народ на водных лыжах катается, привязав их к машинам»: жуткий потоп во Владивостоке не смутил местных жителей

Из-за непрекращающихся дождей во Владивостоке затопило дороги, торговые центры, автомобили и дворы. О том, как местные жители справляются с экстремальными условиями непогоды, узнаем из первых уст.

По словам людей, проживающих в столице Приморья, подобные ситуации для них — не редкость. Город часто подвержен катаклизмам, из-за которых спокойная жизнь нарушается, а привычный распорядок дня приходится менять.

«Очень много осадков. Никакая инфраструктура с этим не справится, какая бы она ни была. Наша — не самая лучшая, хотя администрация стремится что-то исправить. В целом по ситуации: везде потоки, реки, в низинах воды где-то по пояс, а где-то по крышу автомобиля. Движение затруднено «реками», машина через них не очень едет, а где-то возникает ощущение, что начинает сносить автомобиль», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» местный житель Николай.

Самым «агрессивным» районом мужчина назвал стадион «Динамо» и его окрестности. Там он двигаться на машине не рискнул, так как дальше вода достигала крыш автомобилей.

С мнением Николая согласилась еще одна жительница приморского административного центра Лара, отметив, что «Динамо» регулярно «плавает».

«Там народ на водных лыжах катается, привязав их к машинам, в местах, где воды по пояс. Работников из района просят перевести на удаленку, учебный год перенесли уже на середину сентября. У меня еще район благополучный, дом высоко, а те, кто в низинах, тонут и сидят без электричества, без интернета», — отметила девушка.

Ранее жителей Владивостока испугал громкий взрыв.