Народная программа: число многодетных семей выросло на треть в Подмосковье за 5 лет

В «Единой России» в рамках федерального форума «Есть результат!» подвели итоги реализации Народной программы в сфере молодежной и семейной политики за 5 лет.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил успехи регионов в развитии образовательной и спортивной инфраструктуры для детей и молодежи. По его словам, в рамках программы построили свыше 1,7 тыс. школ, отремонтировали более 6,5 тыс.

«По инициативе «Единой России» в федеральный бюджет заложены серьезные средства на строительство и ремонт детских садов. Создано более 250 тыс. новых мест. Для всех учеников начальной школы обеспечено бесплатное горячее питание. Это — более 7 млн детей», - рассказал он.

По проекту «Профессионалитет» в регионах было создано 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. По поручению президента до 2030 года в стране создадут 25 кампусов мирового уровня.

Зампред Правительства Дмитрий Чернышенко выразил благодарность партии за инициативы по развитию социальной инфраструктуры для детей и молодежи. Он отметил, что при участии партии запущен нацпроект «Молодежь и дети».

«Правительство рассчитывает на «Единую Россию» как на главного партнера, поскольку партия — не только автор законов, но и важнейший инструмент контроля качества на местах. И самое важное для нас — это надежный канал обратной связи от граждан», — сказал он.

В Подмосковье Народную программу выполнили более чем на 93%. За 5 лет численность жителей увеличилась на 340 тыс. и достигла почти 9 млн человек.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова отметила, что основной целью всех инициатив является создание во всех городах условий, при которых молодежь будет осознанно выбирать Подмосковье для жизни и создания семьи.

«В том числе по запросам молодежи в Московской области идет самая масштабная в стране программа капремонта системы образования. С 2021 года мы обновили порядка 500 объектов. Особое внимание — поддержке молодых родителей. На недавнем заседании Мособлдумы официально закрепили статус "студенческой семьи". Помимо федерального материнского капитала, молодые семьи при рождении ребенка получают региональную выплату в размере 300 тыс. рублей», - рассказала она.

В Орехово-Зуеве по инициативе партии открыли ясельную группу для детей в возрасте от полугода. В ней два младших воспитателя‑помощника. На кухне готовят питание для детей разного возраста. В этом году в округе откроют еще пять ясельных групп на десять мест каждая.

Подмосковье входит в топ-5 регионов по числу многодетных семей. За последние 5 лет их число увеличилось на 36%. В них воспитывают более 360 тыс. детей. Объем финансирования мероприятий по поддержке семей и детей за 5 лет вырос более чем в 3,8 раза. На 2026 год в бюджете региона на эти цели заложили 54 млрд рублей.