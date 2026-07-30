Народная программа: финансирование соцподдержки семей с детьми увеличилось на 80% в Подмосковье

В Подмосковье за 5 лет увеличились объемы финансирования соцподдержки семей с детьми. Благополучие семей с детьми и развитие социальной инфраструктуры — основа народной программы «Единой России».

При поддержке фракции «Единая Россия» в Мособлдуме за 5 лет финансирование соцподдержки семей с детьми увеличилось на 80%, а многодетных — в три раза.

Партия обеспечила принятие более 50 законов по семейной политике, запуск нацпроекта «Семья», продление до 2030 года материнского капитала и другие меры поддержки материнства и детства.

В Подмосковье воспитываются около 1,8 млн детей, свыше 360 тыс. из них — в многодетных семьях. За 5 лет количество многодетных семей выросло на 36%.

«Рост числа многодетных семей — прямое подтверждение того, что выстроенная в регионе система мер позволяет родителям уверенно принимать решение о рождении третьего и последующего ребенка. Мы видим востребованность каждой конкретной меры», — отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Особое внимание уделяется адресной помощи. К примеру, в регионе помогли многодетной семье Николаевых из Дмитрова, в которой 5 детей. Глава семьи, Николай Николаев, — участник СВО. В бою он получил тяжелые ранения и лишился обеих ног. Ранее семья жила на 5 этаже. Теперь по договору социального найма семье предоставили жилье на первом этаже. Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечил семью автомобилем с ручным управлением.

Многодетная семья Тулуповых из Щелково воспитывает 3 дочерей и пользуется комплексом льгот, в том числе бесплатной парковкой, выплатой на школьную форму. Также семья получает часть родительской платы за посещение детского сада и существенную скидку при покупке билетов на поезда дальнего следования.

При содействии депутатов «Единой России» и общественников создаются дополнительные механизмы помощи. Председатель Ассоциации родителей детей‑инвалидов Подмосковья, победитель предварительного голосования «Единой России» и мать двоих детей с ОВЗ Инна Орлова создала сеть реабилитационных центров шаговой доступности «Радость моя» для детей с особенностями развития.