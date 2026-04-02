Народная программа: новый ФОК с бассейном открыли в Лобне

В Подмосковье в рамках Народной программы «Единой России» активно развивается социальная инфраструктура. Так, в Лобне был открыт новый ФОК с бассейном, а в Видном — новый детский сад.

В новом спорткомплексе «Флагман» обустроили бассейн на 25 м, отдельную чашу для детей, тренажерный зал, пространства для групповых занятий, медицинский блок, кафе, раздевалки и душевые. Большая чаша бассейна оснащена механизмом для спуска и подъема людей с ОВЗ, а тренировки по плаванию адаптированы для реабилитации участников СВО.

«Жители города активно занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, поэтому бассейн востребован. В городе один из лучших инженерных лицеев региона, современная поликлиника, а теперь вот и бассейн. Могу с уверенностью сказать, что сбор и реализация наказов жителей в рамках Народной программы «Единой России» выполнены более чем на 90%. Это подтверждает эффективность проекта, его реальную пользу для жителей», – отметила депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Денис Перепелицын напомнил, что участники СВО, пенсионеры, дети, инвалиды могут заниматься в ФОКе абсолютно бесплатно.

«Благодаря новому комплексу мы сможем воспитывать новых чемпионов», — сказал он.

В Видном по Народной программе открыли детский сад «Яблонька» на 155 мест. Он расположен на бульваре Зеленые Аллеи. Таким образом, была закрыта потребность в местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В 2026 году в Подмосковье появится еще около 30 детсадов на 6,5 тыс. мест и семь спортивных объектов.

По Народной программе за 5 лет в регионе построили около 60 объектов здравоохранения, более 300 школ и детсадов. Также капитально отремонтировали свыше 400 объектов образования и благоустроили более 350 общественных пространств.