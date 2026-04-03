Народная программа: в Ленинском округе реализуют 70 проектов комплексного развития

В Ленинском округе Подмосковья за пять лет построили около 4 млн кв. м. жилья, включая многоквартирные дома и индивидуальное строительство. Также возвели 22 детских сада, 11 школ и 6 поликлиник. Об этом сообщил в рамках круглого стола подмосковной «Единой России» глава округа, секретарь местного отделения партии Станислав Каторов.

«Мы понимаем, что к 2035 году население округа увеличится более чем на полмиллиона человек, поэтому развитие территорий ведём комплексно — вместе с жильём строим школы, детские сады, дороги и поликлиники, приводим в порядок парки и скверы», – сказал он.

Согласно закону «Единой России» о комплексном развитии территории, девелоперы обязаны строить не только жилье, но и социальные объекты. Как отметил Каторов, сейчас в округе зарегистрировано около 70 проектов комплексного развития территории.

«Все территории, где у нас есть ветхое и аварийное жилье, закреплены за теми или иными застройщиками, чтобы можно было планировать расселение этих кварталов», – пояснил глава округа.

Вместе со строительством жилья и социальных объектов в Ленинском округе также активно строят дороги. Уже возвели два крупных объекта. Это развязка на Каширском шоссе и Старая Каширка.

«Ну и, конечно же, это Южно-Лыткаринская автодорога, которая важна не только для нас, но и Балашихи, Люберец», - отметил Каторов.

Он также анонсировал возможное строительство линии легкорельсового трамвая и метр. Эти планы прорабатывают совместно с правительством региона и Мособлдумой.

Партия начал сбор предложений в новую народную программу – в ней будут закреплены задачи на следующие пять лет. Сбор инициатив граждан проходит на сайте естьрезультат.рф.