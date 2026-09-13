Народная программа: в Ногинске завершено обновление Богородского бульвара и парка «Волхонка»

По народной программе «Единой России» в центре Ногинска завершено комплексное благоустройство Богородского бульвара и парка «Волхонка». Здесь по инициативе жителей появилось обновленное современное пространство с фонтанами, пешеходными зонами, новым освещением и единой концепцией остановок и переходов.

Депутат фракции «Единая Россия» Богородского округа Ольга Попова отмечает, что бульвар и парк стали единым архитектурным ансамблем города.

«На месте изношенных дорожек и устаревшей инфраструктуры появилось стильное, безопасное и комфортное общественное пространство, где продумана каждая деталь: лавочки из натуральных материалов, изящные подвесные диваны под навесами, где можно укрыться от солнца или внезапного дождя. В округе также привели в порядок скверы Ногина, Бугрова, Карла Маркса и территорию на улице Новоногинской», - рассказала депутат.

Масштабное озеленение с высадкой крупномерных деревьев уже сегодня создает ощущение парка, а через несколько лет превратит бульвар в настоящий зеленый оазис. Безопасность в вечернее время обеспечивает новая система освещения.

Настоящей жемчужиной обновленного пространства стали «сухие» фонтаны. Вечером водная симфония превращается в светомузыкальное шоу, которое станет главным местом притяжения для семейного отдыха и встреч молодежи.

За пять лет реализации народной программы «Единой России» в Подмосковье благоустроено почти 350 общественных пространств: около сотни парков и лесопарков, 30 набережных, почти 50 скверов. В Богородском округе за это время благоустроена набережная Клязьмы, обновлены Фонтанная площадь, Глуховский парк, скверы Ногина, Бугрова, Карла Маркса. В 2025 году завершен ремонт сквера Бугрова и начат первый этап реконструкции парка «Липовая аллея». Установлено 110 детских площадок и благоустроено 70 дворов.