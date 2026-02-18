Народная программа: в Одинцово обновляют социальную инфраструктуру

В Одинцово в рамках Народной программы активно ведется обновление социальных объектов. Так, в марте откроется обновленный детский сад №20 в Голицыно, а к сентябрю капитально отремонтируют спортивный комплекс в Звенигороде.

По словам секретаря местного отделения «Единой России», главы Одинцово Андрея Иванова, в здании детсада обновили фасады, обустроили игровые комнаты, спальни, пищеблок.

В рамках капремонта спорткомплекса «Звезда» в Звенигороде уже завершили демонтаж и внутреннюю отделку. Объект планируется сдать к 1 сентября.

В этом месяце в Звенигороде также начали готовиться к возведению новой поликлиники для детей. Она будет рассчитана на 220 посещений в смену.

«Открытие запланировано на 2027 год. Здесь разместятся профилактическое и педиатрическое отделения, кабинеты специалистов, рентгенодиагностика, дневной стационар на шесть коек и стоматология. Строительство объекта идет по Народной программе, средства выделены из регионального бюджета», — сказал Иванов.

В рамках подготовки Народной программы в Подмосковье в 2021 году провели более 27 тыс. встреч с жителям. По их итогам было собрано свыше 780 тыс. наказов. Средства на реализацию программы выделяют из федерального и регионального бюджетов каждый год. На текущий момент реализовано уже свыше 90% наказов.