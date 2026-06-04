«Экономика России в надежных руках»: Бородина и Сердюков отправились на ПМЭФ

Известная телеведущая и блогер Ксения Бородина вместе с мужем Николаем Сердюковым приехала на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает Teleprogramma.org. Мероприятие проходит в выставочном центре «Экспофорум».

Бородина вошла в число главных блогеров страны, которых пригласили на это масштабное событие. В рамках ПМЭФ открылась Блогерская студия VK Видео, где обсуждаются актуальные темы. Участие в дискуссиях также принимают Ида Галич, Ксения Собчак, Амиран Сардаров и Артемий Лебедев.

Сама Ксения воспринимает свое присутствие на форуме как возможность внести вклад в развитие страны. Она заявила, что готова к продуктивному диалогу, и назвала программу насыщенной. Пара выглядит расслабленно и с удовольствием совмещает деловую программу с отдыхом. К тому же эта поездка совпала с первой годовщиной свадьбы Сердюкова и Бородиной.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В форуме участвуют делегаты из более чем ста стран, включая США. Ключевые темы обсуждения — формирование новой модели глобального развития и трансформация российской экономики.

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