От Лося до Белокаменной: топ-5 веломаршрутов Подмосковья для любых уровней подготовки

Начало июня открывает велосезон в Подмосковье — время, когда даже короткая прогулка может превратиться в настоящее приключение. Велоинструктор Клуба приключений Татьяна Псурцева в беседе с REGIONS составила подборку из пяти маршрутов: от асфальтированных дорожек для новичков до песчаных трасс для профи. Отдельное внимание — семейным выездам, где дети вместо скуки получат поиск сокровищ и встречу с животными.

Первый летний месяц — повод накачать шины и отправиться исследовать область на двух колесах. Опытный инструктор Татьяна Псурцева поделилась личным топом направлений. Главное правило: выбирать трассу по силам, иначе удовольствия не получится.

Маршрут № 1: «Велодорожка» от станции Лось до Белокаменной

Это часть знаменитого проекта «Вело 1». Идеальный вариант для тех, кто только сел на велосипед. Путь пролегает через Лосиный Остров, Мытищи и уходит в сторону Королева. Дорожка асфальтированная, размечена, машин практически нет. Протяженность — от 15 до 25 километров, причем маршрут можно сократить в любой точке. Отличный выбор для первого выезда.

Маршрут № 2: «Вело 2» — для тех, кто готов к грунту

В отличие от первого варианта, здесь преобладают грунтовые дороги. Благоустройство пониже, зато есть небольшие подъемы, которые добавляют интереса. Езда по грунту требует больше сил и концентрации. Трасса подойдет тем, кто уже освоил асфальтированные «прогулочные» версии и хочет попробовать нечто более сложное.

Маршрут № 3: Серпухов — Приокско-Террасный заповедник

Асфальтовое покрытие здесь чередуется с небольшими грунтовыми участками — примерно 70 на 30 процентов. Маршрут проходит через сосновый лес с минимальным автомобильным трафиком. Главная фишка — возможность заехать в заповедник и увидеть зубров. Идеальное сочетание активного отдыха и культурно-познавательной программы.

Маршрут № 4: Мещера — для любителей песков

Эта трасса рассчитана только на подготовленных велосипедистов. Песчаная поверхность серьезно усложняет движение, требуя хорошей физической формы и уверенного управления. Легким этот путь не назвать, но он дарит уникальные ощущения от езды по настоящей лесной глуши.

Маршрут № 5: Звенигород — вдоль Москвы-реки до Шараповских карьеров

Живописная трасса в районе Звенигорода. Дорога выводит к биостанции МГУ, затем уходит в лес и приводит к карьеру Сима, а оттуда — к Шараповским карьерам. Завершить путешествие можно на электричке. Вариант для тех, кто ценит красивые виды и не боится переменчивого рельефа.

Как увлечь детей: квесты, фермы и арт-объекты

Многие родители сомневаются, стоит ли брать ребенка в длительную поездку. Инструктор уверяет: дети выдерживают даже больше взрослых, если превратить катание в приключение. В Подмосковье множество страусиных и оленьих ферм, мини-зоопарков, где можно покормить зверей. В Одинцовском округе стоит заехать в парк Малевича с его необычными арт-объектами. А самый надежный способ — организовать квест с поиском клада, загадками и вопросами.

Погода вносит свои коррективы. Синоптики обещают до +25 градусов, но с ливнями и грозами. Для велосипедиста это не приговор, а напоминание: дождевик в рюкзаке, тормоза проверены. Главное — не ловить молнии в поле и знать, где укрыться от непогоды. К выходным, по прогнозам, распогодится.