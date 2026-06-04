Когда на линии боевого соприкосновения не получается переломить ситуацию, в ход идут другие инструменты. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин констатирует: сегодня Киев сознательно делает ставку на запугивание мирных жителей и психологическое давление на тех, кто обеспечивает работу стратегических объектов. Это не хаотичные удары, а продуманная тактика, цель которой — не военные успехи, а головы и нервы людей. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Суть метода проста и цинична: вызвать социальную апатию, подорвать веру в то, что государство может защитить, и спровоцировать усталость. Для этого не выбирают цели. Под прицелом — и беременные женщины на улицах приграничных городов, и сотрудники Запорожской АЭС, которые продолжают обеспечивать ядерную безопасность вопреки всему. Дандыкин, только что вернувшийся из Брянской области, подчеркивает, что им все равно, ребенок или просто прохожие с детьми — дроны падают, и все. Отлавливают кого угодно, потому что задача не военная, а террористическая — посеять уныние и недовольство среди россиян.

Особую опасность представляют беспилотники, атакующие без разбора, и постоянный информационный фон, где теракты и вбросы работают в связке. Федеральные ведомства фиксируют системные попытки стравить общество с властью через страх и боль. Причем западные кураторы Украины, по словам эксперта, даже не скрывают отношения к жителям новых регионов как к легитимным мишеням.

«Они считают предателями тех, кто работает в Энергодаре — от директора станции до рядового сотрудника», — отмечает Дандыкин, напоминая о десятках покушений на представителей власти и военных на новых территориях.

По словам военэксперта, итог этой политики — постоянная высокая интенсивность обстрелов, где единственным сдерживающим фактором остается работа российской ПВО. Да, она позволяет минимизировать жертвы, но напряжение в воздухе не спадает. И тем не менее жизнь в приграничье продолжается. Люди учатся существовать в новых условиях, адаптируются к постоянной угрозе, и это, пожалуй, главное, что рушит планы Киева: запугать не получается, несмотря на всю жестокость методов и поддержку Запада, который предпочитает ничего не замечать.

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