«Эксперимент Айзеншписа»: продюсер Аксюта заявил, что Сташевского сделали звездой «на спор»

Музыкальный продюсер и телеведущий Юрий Аксюта, известный своим профессиональным взглядом на индустрию, поделился мыслями о том, чем отличаются звезды 90-х и начала 2000-х от нынешних артистов, пишет Teleprogramma.org.

Глава музыкального вещания Первого канала затронул тему продюсерского влияния, природного таланта и современного музыкального «шаблона».

Аксюта напомнил, что в 90-е годы продюсеры играли ключевую роль в развитии артиста. В качестве примера он привел Юрия Айзеншписа, который, по словам Юрия, создал Влада Сташевского буквально на спор. Это был эксперимент, и он удался.

«Юрий Шмильевич Айзеншпис, мой близкий друг, которого я периодически вспоминаю, несмотря на все превратности его судьбы, тюремные сроки и прочее, был невероятным человеком. Невероятным! Он Сташевского, да простит меня этот замечательный парень, сделал на спор», — рассказал Аксюта.

Однако с Димой Биланом, по мнению продюсера, было все иначе. Он назвал певца «даром свыше», а не продюсерским проектом. По словам Аксюты, Билан мог с ходу запеть и целиком уходил в музыку, в отличие от Сташевского, которому требовалась раскрутка.

Говоря о современной эстраде, Аксюта был категоричен: ни один из молодых артистов, по его мнению, не дотягивает до уровня Димы Билана, Леонида Агутина или Льва Лещенко. Он признал, что возникает заметный разрыв между старыми и новыми звездами.

Продюсер назвал несколько имен молодых исполнителей, но отметил, что они не производят такого эффекта, как звезды прошлых лет. Главную причину он видит в том, что сегодняшняя музыка все чаще создается по технологическому шаблону, а не идет от души.

Ранее продюсер Юрий Аксюта заявил, что не считает Ольгу Бузову артисткой.