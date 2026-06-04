Шум, дебош и собаки: за что могут оштрафовать на пляжах Подмосковья

Летний сезон на подмосковных пляжах только набирает обороты, но отдыхающим стоит заранее изучить правила — их нарушение может ударить по кошельку. Распитие алкоголя, выгул собак, загрязнение акватории и даже появление в нетрезвом виде грозят штрафами до 3000 рублей, а в некоторых случаях — и до 5000. Глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин в беседе с REGIONS напомнил, что ответственность предусмотрена как федеральным, так и региональным законодательством.

Вода прогревается, пляжи заполняются народом, и тут же встает вопрос: что можно, а что нельзя? Главный документ для купальщиков — приказ МЧС России № 732, который утверждает правила пользования пляжами. Он обязателен для всех: и для тех, кто арендует шезлонг, и для тех, кто расстилает полотенце на песке.

Как пояснил Сергей Жорин, базовые запреты выглядят так: купаться только в разрешенных зонах, не заплывать за буйки, не игнорировать предупреждающие знаки и цветные флаги, не создавать опасных ситуаций для окружающих, а также не мусорить на берегу и не загрязнять воду. Сам по себе приказ МЧС не прописывает конкретные суммы штрафов — они зависят от того, что именно нарушил отдыхающий и в каком регионе это произошло.

Алкоголь и дебош

Распитие спиртного на пляже попадает под часть 1 статьи 20.20 КоАП РФ. Штраф — от 500 до 1500 рублей. Федеральный закон четко относит пляжи и другие рекреационные зоны к местам, где алкоголь запрещен (исключение — точки общепита, если они есть).

Если же человек появляется на пляже в состоянии сильного опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство или общественную нравственность, в дело вступает статья 20.21 КоАП РФ. Здесь санкции уже серьезнее.

Вода и берег

За купание в неположенном месте, выгул собак, оставленный мусор, нарушение тишины и правил благоустройства чаще всего отвечают региональные законы. Поэтому штрафы в разных областях России могут различаться. В Московской области на 2026 год действуют следующие суммы:

— Выгул животных на официальных пляжах: от 1500 до 3000 рублей (статья 8.52 КоАП РФ);

— Завалы мусора и грязная территория: от 2000 до 5000 рублей (статья 6.11 КоАП МО «Ненадлежащее состояние и содержание территории»);

— Нарушение тишины: в будни шуметь нельзя ночью (с 21:00 до 8:00) и днем (с 13:00 до 15:00). В выходные — ночью (с 22:00 до 10:00) и днем (с 13:00 до 15:00). Штраф для граждан — от 1000 до 3000 рублей.

Если же действия отдыхающего привели к реальному загрязнению или засорению водоема, наказание будет уже федеральным — по статье 8.13 КоАП РФ. Тут, по словам Сергея Жорина, суммы варьируются: от 1500 до 2000 рублей, от 2500 до 3000 рублей либо от 2000 до 2500 рублей — в зависимости от конкретного состава нарушения.

Тем временем синоптики дают надежду: воздух вскоре прогреется до +23–28 градусов, а вода в подмосковных реках и озерах может достичь комфортных +18–19. Это значит, что сезон полноценного купания не за горами. Но и штрафовать активнее тоже начнут.