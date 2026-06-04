Минтранс Подмосковья: статистика аварийности на дорогах региона за 5 месяцев

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ситуация с аварийностью на дорогах демонстрирует положительную динамику. За первые 5 месяцев 2026 года зафиксировано 1089 дорожно‐транспортных происшествий — это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Улучшились и показатели по числу пострадавших: количество погибших в ДТП снизилось на 35% до 173 человек, число раненых сократилось на 13% и составило 1283 человека.

В сфере ДТП с участием мототранспорта за 5 месяцев произошло 97 аварий (против 109 в прошлом году). Однако статистика жертв остается серьезной: 12 погибших (в 2025 году — 23) и 95 пострадавших (в 2025‐м — 100).

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил устойчивую положительную тенденцию в статистике ДТП. По его словам, ведомство продолжает комплекс мероприятий для повышения безопасности дорожного движения: уже начато строительство новых тротуаров, а также ведутся работы по улучшению и реорганизации дорожной сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.