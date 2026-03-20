Народная программа: в Подмосковье активно развивается строительство индивидуального жилья

В Подмосковье за 5 лет ввели более 40 млн кв. м жилья, в том числе четверть — в 2025 году. Достичь таких показателей помогли меры поддержки жителей, предусмотренные, в том числе, Народной программой «Единой России», а также развитие социальной инфраструктуры, упрощенные процедуры старта строительства, закон о дачной амнистии.

Как отметил депутат Госдумы Геннадий Панин (фракция «Единая Россия»), активность частного строительства сейчас достаточно высока, и дополнительные стимулы этой сфере не требуются.

«Это результат системной работы, которая ведется по Народной программе „Единой России“ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Важнейший драйвер роста — комплексное развитие территорий: обеспечение новых кварталов дорогами, электричеством, водоснабжением и водоотведением, газификацией и благоустройством общественных пространств», — сказал он.

Для решения проблем с инфраструктурой в массивах индивидуальной застройки в Подмосковье приняли закон о комплексном развитии ИЖС, домов блокированной и садовой застройки.

Также, добавил Панин, важным дополнением к инфраструктурным преобразованиям стало принятие федерального закона о строительстве жилых домов с использованием эскроу-счетов, инициатором которого стала «Единая Россия».

«Средства граждан по договору подряда не уходят подрядчику напрямую, а замораживаются на специальном счете в банке до полного завершения строительства и регистрации права собственности на дом. Это защита семьи от риска потерять деньги из-за недобросовестности или банкротства подрядчика», — напомнил Панин.

Отдельного внимания, подчеркнул он, заслуживает программа социальной догазификации. Только с начала 2026 года специалисты «Мособлгаза» подключили к газу уже 2 тыс. домов. До конца года планируется обеспечить газом около 50 тыс. жителей.

К примеру, в Коломне спроектировали газопроводы для 11 населенных пунктов. В Щелково шесть семей участников СВО также провели газ в свои дома по этой программе.