Народная программа: в Подмосковье в 2026 году почти 11 тыс. человек переедут в новое жилье

Фото: [пресс-служба Мособлдумы]

В Подмосковье за 5 лет из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры переехали более 30 тыс. человек. Расселение аварийного фонда и в целом жилищные вопросы — это важное направление Народной программы «Единой России».

«За 5 лет в Подмосковье по проекту реновации из аварийного жилья расселили более 31 тыс. человек. В 2026 году планируем сохранить темпы прошлого года и переселить еще 11 тыс. жителей. Для нас принципиально важно, чтобы эта работа шла системно, а люди вовремя получали ключи от своего нового жилья», — отметил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов.

Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым Брынцалов навестил семью Мельниковых, которые переехали в новую двухкомнатную квартиру в микрорайоне Авиаторов.

«Квартира светлая, с хорошим ремонтом. И находится совсем рядом с прежним местом. Пока сложно осознать, что это реальность», — рассказала Ирина Мельникова.

С 2026 года в Балашихе стартовал второй этап расселения. Сегодня ключи от новых квартир получили еще 10 семей. Брынцалов поздравил новоселов, а Юров отметил, что расселение старого фонда в округе идет хорошими темпами.

«Нет сомнений, что все обязательства перед жителями по Народной программе будут выполнены», — сказал он.

