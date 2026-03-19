Народная программа: в Подмосковье за 5 лет жилье получили около 1,7 тыс. работников бюджетной сферы

В Подмосковье за 5 лет жилье получили около 1,7 тыс. работников бюджетной сферы. Из них половина — медицинские работники. На эти цели в регионе направили более 6 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей направят в 2026 году. Обеспечению специалистов социальной сферы жильем в области уделяют особое внимание, подчеркнула депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Линара Самединова.

«Наличие собственной квартиры — базовое условие для выбора места работы, создания семьи и уверенности в завтрашнем дне. В Московской области этот вопрос решается, в том числе, в рамках реализации Народной программы „Единой России“», — сказала она.

По ее словам, в этом году свое жилье получат более 70 педагогов, 80 медиков, более 60 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также тренеров.

Специалисты бюджетной сферы также могут получить компенсацию аренды жилья. Этой мерой в Подмосковье пользуются свыше 16 тыс. медиков. В 2025 году более 170 медиков бесплатно получили землю для строительства своих домов.

12 марта «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону окружной отчетно-программный форум «Есть результат!». Он был посвящен выполнению Народной программы в сфере ЖКХ и жилищного строительства.