Народная программа: в Подмосковье защитили права почти 120 тыс. обманутых дольщиков

«Единая Россия» вместе с региональным правительством отчиталась о выполнении народной программы за пять лет. В рамках круглого стола депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что комплексная работа по долгостроям, в том числе законодательная, позволила защитить права более 117 тыс. обманутых дольщиков в Подмосковье. Он подчеркнул важность в этой работе закона об эскроу-счетах, принятого на федеральном уровне по инициативе партии.

«Мы защитили жилищные права граждан, предотвратили появление новых обманутых дольщиков. Параллельно провели большую работу по восстановлению прав тех, кто был обманут», — отметил депутат.

По его словам, в целом в Подмосковье за пять лет проблема участников долевого строительства, перед которым застройщики не выполнили свои обязательства, решена.

«Жизнь преподносит новые испытания — речь о людях, обманутых при строительстве индивидуального жилья. Мы уже распространили доказавший свою эффективность на примере МКД механизм эскроу счетов на ИЖС. И сейчас наш комитет в Госдуме вместе с „Единой Россией“ работает над восстановлением прав тех, кто был обманут при строительстве ИЖС до введения эскроу», — сказал он.

Он также напомнил о важности закона об обязательном строительстве объектов коммунальной, транспортной социальной инфраструктуры при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).

«Основная задача механизма КРТ — создать комфортные и безопасные условия для жизни граждан, превратить тесные и устаревшие жилые районы в благоустроенные, современные кварталы с доступной социальной средой — школами, садиками, транспортом», — подчеркнул он.

Колунов добавил что Подмосковье является лидером в применении механизма КРТ. Всего в регионе реализуется 200 таких проектов. За счет средств инвесторов с 2021 по 2025 построили 120 детсадов, 53 школы, 5 спортивных и 29 объектов здравоохранения. До этого требование о создании социальной инфраструктуры при жилищной застройке было только рекомендацией, однако законом «Единой России» это было исправлено.