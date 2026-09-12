Народная программа: в Щелково завершилось благоустройство лесопарка

В Московской области по народной программе «Единой России» продолжается развитие общественных пространств — работа ведется по наказам жителей. В микрорайоне Щелково-7 после масштабной реконструкции открылся лесопарк «Спутник» площадью более 35 га.

Особенностью пространства стала сеть прогулочных маршрутов протяженностью около 8 км. Основные дорожки выполнили из гранитного отсева и деревянных настилов. Обустроили два входа и парковку на 200 мест.

«Для нас было принципиально сохранить здесь именно лес, а не превратить его в обычный городской парк. При этом сделали новые маршруты, спортивные и детские зоны, лыжероллерную трассу, освещение и сервисную инфраструктуру. Получилось пространство, которым можно пользоваться круглый год, — для прогулок, тренировок и семейного отдыха», — рассказал глава Щелково Андрей Булгаков.

Для посетителей оборудовали зоны тихого отдыха, площадку для выгула собак, игровые и спортивные пространства. Дополнительно на территории высадили около 140 елей и сосен и порядка 300 декоративных кустарников.

Отдельной точкой притяжения стала двухкилометровая лыжероллерная трасса. Для посетителей также будет предусмотрен прокат инвентаря и мастерская для его обслуживания. Также установили наружное освещение и камеры системы «Безопасный регион», предусмотрели посты охраны и патрулирование территории.

За пять лет реализации Народной программы в Подмосковье благоустроено почти 350 общественных пространств: около сотни парков и лесопарков, 30 набережных, почти 50 скверов. Финансирование программы с 2021 года увеличено более чем вдвое. Московская область входит в тройку лидеров страны по качеству городской среды.