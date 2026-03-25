Народная программа: за 5 лет в Подмосковье отремонтировали 14 домов культуры и 13 школ искусств

За пять лет в Подмосковье по Народной программе отремонтировали 14 домов культуры и 13 школ искусств, сообщили в «Единой России» в рамках празднования Дня работников культуры. Также открыли более 30 модельных библиотек. В 2026 году планируется создать еще 8 модельных библиотек.

В регионе свой профессиональный праздник отмечают более 20 тыс. работников этой сферы. На территории области работает свыше 1,8 тыс. учреждений культуры.

Накануне праздника депутаты «Единой России» встретились с сотрудниками Дома детского творчества «Планета талантов» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. В прошлом году в здании провели ремонт.

В Люберцах открыли после капремонта Детскую школу искусств №1. Здание было построено в 1938 году. Также для учреждения закупили новые музыкальные инструменты. Кроме того, в школе появился концертный зал.

«За каждым спектаклем, выставкой или концертом стоит ваш ежедневный и кропотливый труд. Вы бережно храните отечественную историю для подрастающих поколений, помогаете детям находить свой путь в творчестве. Мособлдума старается во всем вас поддерживать. Мы видим, как преображается регион – ремонтируются десятки домов культуры, модернизируются библиотеки, в музыкальные школы поступают новые инструменты», - поздравил работников культуры секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По народной программе «Единой России» в Подмосковье строятся новые культурные центры, обновляются действующие, закупаются инструменты и оборудование. По числу воспитанников ДШИ регион стал лидером в стране – здесь обучаются более 110 тыс. детей.