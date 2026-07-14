«Прекратите травить мою семью»: бывший танцор Булановой обратился к певице

Бывший танцор Татьяны Булановой Максим Алалыкин, который в прошлом году стал мемом из-за «энергосберегающих танцев», выступил с публичным обращением к певице, сообщает Super. Он попросил ее прекратить негативные упоминания о нем и его семье в интервью и публичных выступлениях.

Алалыкин заявил, что за четверть века сотрудничества с исполнительницей он никогда не позволял себе высказываться о ней в негативном ключе и считает несправедливыми те упреки, которые прозвучали в его адрес.

«Я 25 лет жизни с вами проработал и никогда ничего плохого не говорил. Зачем нас трогать и поливать грязью? Пора закончить эту историю», — сказал он.

По словам танцора, негатив, который исходит от Булановой, задевает не только его самого, но и его близких. Артист подчеркнул, что с большим уважением относится к их совместной работе и ценит годы, проведенные рядом с певицей на сцене. Однако он убежден, что обсуждение их прошлого в негативном свете спустя столько лет доставляет боль его семье.

Максим призвал артистку оставить все разногласия в прошлом и больше не возвращаться к теме их отношений в публичном пространстве.

Ранее певица Татьяна Буланова назвала тайную переписку с другой женщиной изменой.