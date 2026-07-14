Новая атака США на Иран: политолог предупредил о репутационной катастрофе для Вашингтона

Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru предупредил, что возможная новая атака Вашингтона на иранское руководство обернется для США не победой, а тяжелым имиджевым и экономическим кризисом. Эксперт считает, что, хотя администрация Дональда Трампа теоретически может решиться на повторный удар по Тегерану, такой шаг станет точкой невозврата, за которой последует лишь тотальная война и похороны дипломатии.

Суть проблемы, по словам Дудакова, даже не в самом факте военной операции, а в ее политических последствиях. В Иране уже приняли меры безопасности, и новые кандидаты на высшие посты прекрасно осознают свою уязвимость. Однако ключевой парадокс заключается в том, что смена погибших лидеров только усугубит ситуацию для Белого дома. Те, кто придет на смену, будут заведомо более жесткими и непримиримыми, ведь они увидят, что диалог с Америкой ведет к физической ликвидации. Таким образом, каждый новый удар лишь множит число врагов, готовых к бескомпромиссной борьбе.

Дудаков обращает внимание на внутриполитический аспект: решение о новой атаке в преддверии выборов в Конгресс США выглядит как политическое самоубийство для Трампа. Эскалация на Ближнем Востоке неизбежно ударит по кошелькам американских налогоплательщиков — через рост цен на энергоносители и турбулентность на биржах. Кроме того, репутационные потери будут колоссальными: Штаты окончательно закрепят за собой образ агрессора, с которым невозможно договариваться, что оттолкнет даже союзников.

По его мнению, вместо ослабления Ирана Вашингтон получит консолидированного противника с еще более радикальной повесткой, а любые попытки вернуться за стол переговоров станут бессмысленными. Итогом же, по мнению эксперта, станет ситуация, при которой Америка завязнет в затяжном региональном конфликте, истощая свои ресурсы и теряя остатки международного авторитета — цена, которая явно не стоит сиюминутного военного успеха.

Ранее сообщалось, что Трамп допустил возможность ликвидации представителей властей Ирана.