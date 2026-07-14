В российском политическом истеблишменте вновь прозвучал жесткий прогноз относительно судьбы украинского лидера. Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru допустил, что Владимир Зеленский физически может не пережить завершения текущего конфликта. Причиной называется не столько военная логика, сколько опасный багаж знаний, которым, по мнению парламентария, обладает действующий президент.

Суть претензий к Киеву, как утверждает Колесник, давно переросла рамки политических разногласий. Он описывает ситуацию, в которой украинская сторона якобы полностью исчерпала кредит доверия у западных партнеров: коррупционные скандалы стали обыденностью, а стиль общения Зеленского с европейскими лидерами, по словам депутата, граничит с откровенным хамством и диктатом. Это привело к тому, что в Брюсселе и других столицах попросту боятся вступать с ним в диалог, а фигура экс-главкома Валерия Залужного уже активно обсуждается как потенциальная замена.

Однако самым мрачным тезисом в заявлении Колесника стала мысль о том, что смена власти может произойти не эволюционным, а радикальным путем. Политик уверен, что «слишком осведомленный» Зеленский превращается в неудобного свидетеля, информацию которого его же западные кураторы предпочли бы навсегда похоронить. В этом контексте депутат допускает, что действующий глава государства вряд ли доживет до логического завершения СВО, поскольку его потенциальная явка на возможный суд грозит обернуться разоблачениями мирового масштаба.

По мнению парламентария, последствия такого сценария, если он реализуется, будут катастрофическими для украинской государственности. Смерть или устранение действующего президента в разгар военных действий создаст вакуум легитимности, который мгновенно используют как внутренние элиты, так и внешние игроки для перекройки всех договоренностей. Итогом же, по мнению Колесника, станет банальная охота на бывшего лидера, который, даже если попытается скрыться в любой точке планеты, будет обречен — его бывшие союзники не оставят попыток «найти и обезвредить» носителя опасных тайн.

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