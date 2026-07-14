Мбаппе не тренировался с командой перед матчем с Испанией
RMC Sport: Мбаппе не восстановился полностью перед матчем с Испанией
Фото: [ФИФА]
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не до конца восстановился перед матчем полуфинала чемпионата мира с Испанией, сообщает RMC Sport.
Отмечается, что форвард занимался самостоятельно и не тренировался с командой.
Мбаппе повредил лодыжку в матче четвертьфинала с Марокко (2:0) и был заменен на 77-й минуте. Футболист досматривал концовку игры с привязанным к ноге льдом.
Тем не менее, главный тренер французов Дидье Дешам рассчитывает, что Мбаппе выйдет в стартовом составе.
Килиан Мбаппе принимал участие во всех шести матчах сборной Франции на турнире. Нападающий забил уже восемь мячей и в списке лучших бомбардиров чемпионата делит первое место с Лионелем Месси.
Ранее вингер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своих ожиданиях от матча с Францией.