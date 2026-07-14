Психолог и профессор Гарварда назвали главного врага молодости

Психолог Меган Гленн и профессор Гарварда Дэвид Синклер назвали сидячий образ жизни главным врагом молодости — он незаметно ускоряет старение не только лица и тела, но и мозга, а также провоцирует инсулинорезистентность и снижение притока крови к серому веществу. Об этом сообщает Yahoo Health.

Специалисты предупреждают: привычка проводить часы без движения — это не просто лень, а прямой путь к когнитивным нарушениям. Многочисленные исследования показали, что, даже если вы молоды, но большую часть дня сидите за компьютером или экраном телевизора, ваш организм стареет быстрее, чем должен. Ухудшается кровоснабжение мозга, снижается чувствительность к инсулину, а вместе с ними — память, внимание и способность к обучению.

Но есть и хорошие новости. Синклер подчеркнул, что для защиты от этих рисков не нужны изнурительные тренировки. Достаточно каждую неделю проходить не менее 7–10 тысяч шагов, а также устраивать небольшие разминки каждый час — встать, пройтись, сделать несколько наклонов. Это активирует кровоток, поддерживает метаболизм и замедляет процессы, связанные со старением. Гленн согласилась, добавив, что даже короткие прогулки на свежем воздухе снижают уровень стресса и воспаления в организме, которые тоже ускоряют возрастные изменения.

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